Der „Wonderpots“-Frozen-Yogurt-Laden in der Speyerer Roßmarktstraße 36 hat ein neues Angebot im Sortiment: veganen Frozen Yogurt. Wie der neue Inhaber Kolja Krekow mitteilt, hat er das Ladengeschäft zum 25. Februar übernommen und seit 25. März wieder geöffnet. Der Berliner hatte bereits in der Hauptstadt in einer „Wonderpots“-Filiale unterstützt und dabei von dem geschlossenen Geschäft in Speyer gehört. „Speyer ist die Gründungsfiliale für veganen Frozen-Yogurt“, sagt Krekow. Er werde nicht mit Milch hergestellt, auf die Veganer lieber verzichten, weil sie ein tierisches Produkt ist. In den nächsten Wochen will Krekow auch vegane Frozen-Yogurt-Shakes in sein Sortiment aufnehmen. Geöffnet ist das „Wonderpots“ in Speyer montags bis sonntags von 12 bis 18 Uhr.