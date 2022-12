Liebevoll ausgesucht oder selbstgemacht: Beim Schenken zählt die Geste, nicht der Preis. Wir haben in unserem Adventskalender 21 Ideen aus der Vorderpfalz zusammengestellt. Heute gibt es Selbstgemachtes aus Speyer für den guten Zweck.

„Stricken gegen Frieren“: Diesem Motto hat sich der Strickclub des Stadtteilvereins Speyer-West in diesem Winter verschrieben. Derzeit wird für Weihnachten gestrickt, gehäkelt, genäht und gestickt. Mit und ohne Nadel, niemals aber mit der heißen. Dabei ist das mit dem Frieren gleichzeitig wörtlich wie auch im übertragenen Sinn zu nehmen. „Gemeinsam wird es warm ums Herz“, hebt Quartiersmanagerin Christa Berlinghoff den menschlichen Aspekt des Handarbeits-Nachmittags hervor, den sie an jedem Dienstag von 16 bis 18 Uhr im Stadtteilbüro auf dem Berliner Platz anbietet. „Jeder, ob groß oder klein, ist willkommen“, sagt sie.

Momentan fertigen die Frauen Schmuck und Deko für Tannenbaum, Advents- und Weihnachtsstimmung. Sie wissen um die Sorgen und Ängste ihrer Nachbarn vor Energiekrise und Inflation. „Auf einen geschmückten Christbaum muss dennoch niemand verzichten“, sagt Berlinghoff und holt ein rotes und ein weißes Knäuel aus dem Korb voller Woll-Spenden. Dass Luftmaschen auch ohne Häkelnadel gelingen, zeigt Strickdame Dawn Dister eindrucksvoll. „Es kommt auf die richtige Anordnung der Fäden an“, erklärt die Handarbeitsexpertin das Prinzip nach dem Vorbild der traditionellen „Strickliesel“, mit der Generationen von Kindern das Stricken und Häkeln erlernt haben. Ein paarmal Fäden durchziehen, anspannen, locker lassen – schon ist das erste Glied der Kette entstanden. Innerhalb von zehn Minuten liegt das rot-weiße Schmuckstück auf den Tannenzweigen in der Vase im Stadtteilbüro.

Gemütliche Runde

Nach dem gleichen Prinzip fertigen weitere vier Frauen bei Kaffee und Tee Anhänger. „Manchmal steht auch Gebäck oder Kuchen auf dem Tisch“, erzählt Berlinghoff. Sämtliche Socken, Schals, Mützen, Taschen, Handschuhe, Decken oder Dekorationsartikel werden auf Märkten im Stadtteil und im Büro für den guten Zweck verkauft. Der Erlös fließt demnach in die geplante Anschaffung einer Inklusionswippe auf dem Berliner Platz.

Nach zwei Stunden erstrahlt das Stadtteilbüro weihnachtlich. Meterlange rot-weiße Wollketten sind auf Tischen und Zweigen verteilt, Socken für Kinder und Erwachsene an Leinen gehängt, Adventslichter leuchten in den Abend. „Wer lernen will, wie einfach die Ketten herzustellen sind, kann am nächsten Dienstag zu uns kommen“, lädt Berlinghoff ein.

Kontakt

Das Stadtteilbüro West, Kurt-Schumacher-Straße 16a, ist dienstags von 16 bis 18 Uhr und freitags von 9 bis 12 Uhr geöffnet.