Lange Zeit war es ruhig um das Projekt schwimmende Häuser auf dem Wolfgangsee. Nun nimmt das Projekt wieder Fahrt auf – wenn es grünes Licht bekommt.

Als die Waldseer Firma Rohr im Juni 2018 die Idee vorstellte, zehn energieautarke, schwimmende Häuser auf dem Wolfgangsee zu bauen, war nicht absehbar, dass nun acht Jahre später, immer noch darüber diskutiert wird. Damals sprach man von „mindestens einem Jahr Planungszeit“. Zunächst ging es um den Grundsatzbeschluss: Will die Gemeinde dieses Projekt positiv begleiten oder nicht? CDU und FWG, und damit die Mehrheit im Rat, waren dafür, die SPD enthielt sich, die grüne kommunale Liste (gkL) lehnte ab, weil der Standort für sie inakzeptabel war, die damals im Rat vertretene FDP war auch dagegen.

Zwei Kommunalwahlen fanden seitdem statt, neue Mitglieder zogen in den Ortsgemeinderat ein und berieten über das Projekt. Zunächst über den Standort im Frühjahr 2019. Kreisverwaltung und Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd bestätigten die Bedenken der gkL, dass der ursprünglich auserkorene Standort eine Ruhezone für Fische ist. Die Firma Rohr brachte einen zweiten Standort ins Spiel, angrenzend an das Kieswerk am nördlichen Ende des Wolfgangsees hinter den letzten Häusern auf der Zufahrtsstraße zum Kieswerk. Außerdem wurde klar, dass die Häuser nur als Wochenendhäuser genutzt werden dürfen und dauerhaftes Wohnen unzulässig ist.

Lange nichts passiert

Der nächste Schritt erfolgte im Frühjahr 2020 mit dem Beschluss, einen Bebauungsplan für das Projekt aufzustellen, gegen die Stimmen der SPD-Fraktion und eines FWG-Mitglieds. Die Firma Rohr stellte damals Pläne für die Häuser vor und wollte zwei Typen bauen: fünf große Häuser mit einer Grundfläche von 160 Quadratmetern und fünf kleinere mit weniger als 60 Quadratmetern Grundfläche. Die große Variante lehnte der Rat ab, die kleinere wurde mehrheitlich akzeptiert. Der Entwurf des Bebauungsplans lag dann im Dezember 2022 vor und wurde wieder gegen die Stimmen der SPD und bei drei Enthaltungen mehrheitlich angenommen.

Dann passierte über drei Jahre lang nichts. Der Bebauungsplan ist Bestandteil eines umfangreichen Planfeststellungsbeschlusses zur wasserrechtlichen Behandlung der Rohstoffgewinnung, in den auch das Kieswerk und der Standort der schwimmenden Häuser fallen. Das musste erst abgeschlossen werden.

Nun möchte die Firma Rohr das Projekt wieder vorantreiben. Allerdings wird der Haustyp, auf den sich der Gemeinderat ursprünglich festgelegt hat, von der Firma Floating nicht mehr hergestellt. Das seien Einzelanfertigungen gewesen, erklärt Timo Bahn von Floating Homes im Bauausschuss. Inzwischen werden die Häuser, die auf Pontons schwimmen, in Modulbauweise hergestellt, die Größe richtet sich nach der Anzahl der Module, die jeweils drei mal sechs Meter groß sind. Das Haus, das dem ursprünglich favorisierten am nächsten kommt, hat eine Grundfläche von 15 mal sechs Metern, also 90 Quadratmetern, und eine Wohnfläche von 59 Quadratmetern. Es ist also größer als das 2022 ausgesuchte Modell. Die Häuser sind nach Informationen von Timo Bahn, über einen Steg mit dem Land verbunden. Sie sind an Trinkwasser und Abwasser angeschlossen und werden über die Photovoltaik-Anlage der Firma Rohr mit Strom versorgt. Parkplätze sind im noch zu bauenden Lärmschutzwall integriert.

Rat muss abstimmen

Da die Häuser nun doch größer sind, als es sich der Gemeinderat gewünscht hat, muss noch einmal abgestimmt werden, ob das Projekt weiter positiv gesehen wird. Im Bauausschuss war die Meinung darüber gespalten. Die SPD bleibt bei ihrer Linie und lehnt die Häuser auf dem See ab. Von der FWG gab es eine Enthaltung und eine Nein-Stimme. Die CDU stimmte für das Projekt. Von der gkL war kein stimmberechtigtes Mitglied anwesend. Auf die Stimmen der gkL könnte es aber ankommen. Denn die Mehrheit, mit der der Bauausschuss dem Ortsgemeinderat empfiehlt, für die Häuser zu stimmen, ist mit sechs zu vier Stimmen bei einer Enthaltung knapp. Helmut Klauß (gkL) äußerte auf RHEINPFALZ-Anfrage, dass das Thema noch diskutiert werde. „Unsere Tendenz geht zur Zustimmung“, auch wenn es sicherlich kein Herzensprojekt seiner Fraktion sei.