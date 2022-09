Der Wohnwagen-Anhänger einer 33-jährigen Frau aus dem Raum Frankfurt hat am Mittwochnachmittag eine Schranke des Parkplatzes im Hafenbecken zerstört. Laut Polizei wollte die Frau ihr Auto und den angehängten Wohnwagen auf dem Parkplatz abstellen, dieser hat allerdings eine Höhenbegrenzung von 2,20 Metern. Sie sei beim Einfahren mit dem Anhänger an der Schranke hängen geblieben und habe so einen Schaden von rund 10.000 Euro an der Schranke verursacht. Der Anhänger sei weitestgehend unbeschädigt geblieben.