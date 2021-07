Die nächste Interkulturelle Woche ist in Speyer für den Zeitraum von 3. bis 13. Oktober geplant. Das teilte Nadja Hattab, die Vorsitzende des Beirats für Migration und Integration, in der jüngsten Stadtratssitzung mit. Das Motto für dieses Jahr lautete demnach „#offen geht“. Die ehrenamtliche Arbeit des Beirats sei im vergangenen Jahr aufgrund der Pandemie „sehr eingeschränkt“ gewesen, berichtete sie. Etwa alle vier bis sechs Wochen habe man sich in Videokonferenzen treffen können. Viele Veranstaltungen seien ausgefallen. Das noch immer bestimmende Thema für den Beirat laut Hattab: „die Wohnungssuche“. Personen mit Migrationshintergrund hätten es häufig besonders schwer, bei Vermietungen zum Zug zu kommen. Der Beirat könne versuchen zu vermitteln und zu helfen. Nicht in allen Fällen habe dazu im vergangenen Jahr jedoch eine Lösung gefunden werden können.