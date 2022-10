Am Sonntagnachmittag ist die Speyerer Feuerwehr wegen eines Wohnungsbrandes in der Wormser Straße alarmiert worden. Aufmerksamen Nachbarn sei ein piepsender Rauchmelder in dem betroffenen Mehrfamilienhaus aufgefallen, teilt die Feuerwehr mit. „Sie zögerten nicht und wählten sofort den Notruf 112“, heißt es in dem Bericht. Durch das schnelle und konsequente Eingreifen der Einsatzkräfte habe Schlimmeres verhindert werden können. Der Brand sei noch in der Entstehungsphase gewesen. Weil die Wehrleute das Feuer zügig erstickten, sei nur ein geringer Sachschaden entstanden. Verletzt worden sei niemand. Die Feuerwehr und die „Schnell Einsatz Gruppe“ (SEG) der Stadt waren mit acht Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften am Brandort. Über die genaue Schadenshöhe und die Brandursache konnte die Feuerwehr am frühen Sonntagabend keine Angaben machen.