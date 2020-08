Parfümdiebstähle in größerem Maß wirft die Polizei einem 23-Jährigen ohne festen Wohnsitz vor, der am Montag, 17.30 Uhr, auf frischer Tat ertappt worden ist. Er habe sich in einem Drogeriemarkt in der Maximilianstraße aufgehalten, als ihn eine Angestellte als Verdächtigen für einen früheren Diebstahl erkannt habe. Die verständigte Polizei habe den Mann vor Ort einer Kontrolle unterzogen und in seinem Rucksack Parfüm des Drogeriemarkts im Wert von 135 Euro gefunden.

Bei früheren Taten, die die Polizei dem Mann zuschreibt, sei der Schaden noch größer gewesen: Am 5. August habe er Parfüm im Wert von circa 1100 Euro entwendet, am 7. August im Wert von 650 Euro. Bei der ersten Tat sei er entdeckt worden, allerdings geflüchtet, die zweite wirft ihm die Polizei jetzt auf Basis der Auswertung von Videoaufnahmen vor. Der Mann werde sich somit wegen drei Ladendiebstählen strafrechtlich verantworten müssen – wenn er geladen werden kann: Einer Inhaftierung des Obdachlosen hat die Staatsanwaltschaft laut Polizei nicht zugestimmt.