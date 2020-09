Ein 33-Jähriger hat am Montag, 18 Uhr, in der Maximilianstraße Polizisten beleidigt und ist in Gewahrsam genommen worden. Mehrere Passanten hätten den herumschreienden, verwirrt wirkenden Mann gemeldet, so die Beamten. Der 33-jährige Wohnsitzlose habe sich gegenüber den Einsatzkräften „verbal aggressiv und sprunghaft“ verhalten. „Dem ihm gegenüber ausgesprochen Platzverweis leistete er keine Folge, sondern nahm diesen zum Anlass, die Polizeibeamten öffentlichkeitswirksam und lautstark zu beleidigen“, heißt es im Bericht. Auf den Mann warte nun ein Strafverfahren wegen Beleidigung. Er habe sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befunden und sei an eine Fachklinik überstellt worden.

Die Polizei bestätigte auf Anfrage, dass es derselbe Mann war, der schon am 4. September auf dem Domplatz Polizisten beleidigt hatte und wegen seiner Aggressivität „mittels einfacher körperlicher Gewalt“ zu Boden gebracht werden musste.