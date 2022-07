Mit der städtische Zweckentfremdungssatzung Wohnraum soll längerer Leerstand von Wohnungen oder deren Umwandlung in Ferienwohnungen verboten und bestraft werden. Die politische Diskussion wird sei mehr als einem Jahr geführt. Zu Ende ist sie nicht.

Der Bauausschuss hat dem vorige Woche vorgelegten Entwurf mehrheitlich zugestimmt. CDU und FDP waren dagegen, Grüne und SWG als Kooperationspartner der CDU in der Ratsmehrheit waren anderer Meinung. In seiner Sitzung am Donnerstag, 21. Juli (17 Uhr, Stadtratssitzungssaal), soll der Stadtrat endgültig entscheiden. Der Forderung der Grünen nach einem Leerstandskataster will die Stadt entsprechen. „Wir brauchen es“, sagte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) und fügte hinzu: „Mittelfristig, nicht in diesem oder dem nächsten Jahr.“

Die CDU will sich in Sachen Zweckentfremdung auf Ferienwohnungen konzentrieren, der FDP fehlt in der Satzung ein Passus zu sozial verträglichen Mieten. Ihrer Ansicht nach sollten Wohnungsbaugesellschaften prüfen, ob Mieter möglicherweise in zu großen Wohnungen leben. Vom geplanten Verbot sind in der Domstadt auch Wohnungen betroffen, die zu mehr als 50 Prozent für gewerbliche Zwecke verwendet werden oder die mehr als sechs Monate leerstehen, ohne dass etwas dagegen unternommen wird.

Eigentümer müssen helfen

Die öffentliche Hand sei alleine nicht in der Lage, Wohnraum zu regulieren, sagte Oberbürgermeisterin Seiler. „Privateigentümer müssen sich beteiligen.“ Auch wenn der Leerstand in der Stadt von 3,0 Prozent (Stand 2019) auf den ersten Blick als unkritisch einzuschätzen sei, vermute die Stadt eine hohe Dunkelziffer gerade im Bereich der Umwandlung von Wohn- in Gewerberäume. Die Anzahl an Ferienwohnungen sei nicht zu ermitteln, sagt Seiler. Bisher fehlten entsprechende Landesgesetze, um deren Meldung beim Amt verbindlich zu machen.

Nach Mainz wäre Speyer die zweite rheinland-pfälzische Kommune, die eine Zweckentfremdungssatzung aufstelle. Seiler: „Baden-Württemberg ist da schon weiter.“ Sie gehe von einer einheitlichen Regelung in allen Bundesländern „eventuell schon 2023“ aus, so die OB. Dabei sei sie nicht gegen Ferienwohnungen in Speyer, so die Sozialdemokratin. „Aber es muss Regelungen geben, die nicht zu Lasten von Wohnraum in der Stadt gehen.“

„Andere, die dringend Regeln brauchen“

Die Satzung sei nicht für die Eigentümer geschrieben, denen das Geld für die Sanierung ihres Häuschens fehle, betonte Seiler. „Da gibt es viele andere, die dringend Regeln brauchen.“ Wie viel neues Personal für Kontrollen nötig wäre, hängt laut Stadt davon ab, ob die Satzung „eher präventiv ausgerichtet sein soll oder ob vermehrt auf ordnungsrechtliche Maßnahmen gesetzt wird“.