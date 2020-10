Nach der Corona-bedingten Zwangspause soll das gemeinschaftliche und generationenübergreifende Wohnprojekt „Buntspecht“ wieder Fahrt aufnehmen. Das kündigte Mit-Initiator Peter Bauer zum Auftakt der Veranstaltungsreihe „Stadt und Region neu denken“ an. Die Gruppe wünscht sich bis zur Jahresmitte 2021 einen Stadtratsbeschluss, der ihnen das Wunsch-Grundstück auf dem Normand-Gelände sichert.

Bauer kritisierte, dass das Bodengutachten dazu anderthalb Jahre später als vereinbart vorlag. Diese Verzögerung wirke sich auf die Baukosten aus, die weiter stiegen. Außerdem sollte die städtebauliche Planung nach ursprünglichen Plänen Ende 2020 abgeschlossen sein, aber sie habe noch gar nicht begonnen. Die Buntspechte hoffen, dass die von der Stadt beabsichtigte Bürgerbeteiligung dieses Jahr tatsächlich stattfindet. Dabei will die Verwaltung nach eigenen Angaben alle Zielvorstellungen für das Areal zusammenbringen. Laut Bauer sollen neben den Wohnprojekt-Verfechtern unter anderem Nachbarn des Grundstücks, Umweltgruppen und Fachleute zu den Teilnehmern gehören.

Gruppe will wachsen

Bauer hält daran fest, dass das Gelände gut städtebaulich, ökologisch und sozial entwickelt werden kann. Herausforderungen seien mit kreativen Lösungen zu meistern. Knackpunkt: Der ehemalige Sportplatz und das Sickerbecken liegen in einer Mulde, was Probleme mit Niederschlagswasser sowie hohe Erschließungskosten zur Folge hat. Klar sei, dass die Planungsgemeinschaft ihr Vorhaben gemeinsam mit den Wohnungsbaufirmen Gewo und GBS sowie den Stadtwerken umsetzen will. Die derzeit rund 25-köpfige Gruppe soll weiter wachsen. Dazu wollen die Buntspechte wieder Info-Termine anbieten.

Termin

Infoveranstaltung Donnerstag, 5. November, 18.30 Uhr, Quartiersmensa Q+H.