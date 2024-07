Größerer Einsatz für die Speyerer Polizei in einem Wohnheim an der Verwaltungsuniversität: Gegen 3.10 Uhr ist in der Otto-Mayer-Straße der Streit eines Paares auf einer Party eskaliert. Wie eine Sprecherin der Polizei auf Anfrage mitteilt, stach eine 32-jährige Frau ihrem 29-jährigen Partner dabei mit einer Zahnbürste ins Auge. Zuvor habe sie den Mann bereits geschlagen. Weil sich die Frau auch nach Eintreffen der Beamten nicht beruhigt habe, sei sie in Gewahrsam genommen worden. Der 29-Jährige kam demnach wegen der Verletzung am Auge in eine Spezialklinik. Sein Gesundheitszustand habe sich inzwischen verbessert, es sei nicht von bleibenden Schäden auszugehen. Die 32-Jährige habe die Nacht in Gewahrsam verbracht und sei am Morgen gegen 7 Uhr entlassen worden. Ihr sei eine Blutprobe entnommen worden. Weder Beschuldigte noch Geschädigter stammen demnach aus Speyer. Die Hintergründe der Tat seien noch unklar. Die Polizei ermittelt.