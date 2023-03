Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Anstelle des mittelalterlichen „Altspeyer“ ist in den 1920er-Jahren die „Siedlung am Bahnhof“ entstanden. Das Gebäudeensemble hat Wohnraum für französische Offiziere und Beamte geboten. Für den damals modernen Großwohnungsbau legt das Haus in der Wormser Landstraße 4-8 eindrucksvoll Zeugnis ab.

Nach der Niederlage des Deutschen Reiches im Ersten Weltkrieg war die Pfalz bis 1930 von den Franzosen besetzt. Das hiesige Reichsvermögensamt, das zur Finanzverwaltung