Aus der Familie Tolone, die hinter „Eis am Rhein“ steht, kommen auch die Betreiber des künftigen Lokals „Riva“, das in einem der Gebäude des Neubauprojekts „Wohnen am Fluss“ geplant ist. Dario und Maik Tolone hatten zunächst auf eine Eröffnung im Spätsommer gehofft. Dieser Termin sei aber nicht ganz zu halten, so Dario Tolone auf Nachfrage. Es habe Verzögerungen beim Bau gegeben. Im Moment werde mit Oktober geplant, ein weiteres, baubedingtes Verschieben sei aber nicht auszuschließen. Trotzdem lobt Tolone die Unterstützung, vom Bauherrn Deutsche Wohnwerte. Auch beim gastronomischen Konzept gebe es jetzt mehr Klarheit. So werde es zwar wie einst im „Café am Museum“ der Tolone-Brüder Kuchen geben, aber in reduziertem Umfang, da keine Konditorei mehr dazugehöre. Das lasse das Platzangebot nicht zu. Größte Neuerung im „Riva“ soll ein Abendangebot an Cocktails und Weinen sein. Thematisch wolle man „noch mehr den Aspekt Italien betonen“, so Tolone. Das Café werde den Untertitel „A little piece of Italy“ („Ein kleines Stück von Italien“) tragen.