Sein Prinzip laute „Innenentwicklung vor Außenversiegelung“, so Mike Oehlmann, FDP-Kandidat für das Oberbürgermeisteramt. Er reagiert damit auf Kritik von Landwirten.

Landwirte aus Speyer und Otterstadt hatten über den örtlichen Fuhr- und Ackerbauverein Oehlmanns Ankündigung einer Wohn- und Gewerbeflächen-Offensive kritisiert. Sie forderten von ihm unter anderem eine verbindliche Zusicherung, dass landwirtschaftliche Vorrangflächen tabu sind. „Es ist ein Grundpfeiler meiner Strategie, dass die Nachverdichtung und die Revitalisierung bestehender Flächen absoluten Vorrang haben“, reagiert Oehlmann darauf in einer Stellungnahme. „Mein Ziel ist es nicht, wahllos wertvolle Äcker zu versiegeln. Im Gegenteil: Ich möchte landwirtschaftliche Flächen, die der lokalen Lebensmittelproduktion dienen und die Existenzgrundlage unserer Vollerwerbsbetriebe bilden, schützen.“

Dennoch möchte er einen „Tabubruch wagen“, weil das Thema Flächenentwicklung unter der aktuellen Stadtführung oft kategorisch ausgeklammert werde. „Als FDP-Fraktionsvorsitzender habe ich stets davor gewarnt, sich allein auf Projekte wie das Pionier-Quartier zu verlassen, dessen Realisierung – wie wir heute sehen – wohl nicht in Betracht kommt“, so Oehlmann. Deshalb müsse über alle Potenziale gesprochen und ein Kriterienkatalog für Gewerbeansiedlungen erarbeitet werden. „Ich möchte einen ehrlichen politischen Abwägungsprozess“, schreibt der Kandidat. Er erkenne die Landwirtschaft ausdrücklich als strategischen Bestandteil der Stadtentwicklung an. „Ich habe den Mut, eine Diskussion anzustoßen, die bisher aus politischer Vorsicht gemieden wurde.“ Er lade die Mitglieder des Fuhr- und Ackerbauvereins ein, diesen Prozess konstruktiv zu begleiten und gemeinsam nach Lösungen zu suchen.