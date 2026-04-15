Ein großes Wohn- und Geschäftshaus in Speyer steht zum Verkauf. Die Nutzung des Anwesens am Postplatz soll jedoch unverändert bleiben.

Es geht um die Gilgenstraße 4a, in deren großer Geschäftseinheit im Erdgeschoss 2025 die Handelskette Woolworth auf Bö-Schuhe gefolgt ist. Das Schuhhaus Bödeker hat den Standort der Filiale ins Gewerbegebiet Auestraße verlegt. Die Familie Bödeker blieb jedoch Eigentümerin des Gebäudes und vermietete es fortan in Gänze. Jetzt bringt sie es an den Markt. Über einen Makler werden die 2250 Quadratmeter für einen Kaufpreis ab 4,65 Millionen Euro angeboten.

Es handele es sich um ein vollvermietetes Wohn- und Geschäftshaus mit sieben Wohneinheiten, über 20 Tiefgaragenstellplätzen sowie einem langfristigen Mietverhältnis mit der Firma Woolworth. Als Baujahr wird 1969 angegeben, die letzte größere Sanierung datiere von 2011. Unternehmer Peter Bödeker verfügt nach eigenen Angaben seit 1990 darüber. „Wir haben an dieser Stelle viel investiert, sind jetzt aber selbst nicht mehr dort aktiv“, begründet er die Verkaufsabsicht. Er müsse aber nicht verkaufen und könne sich auch vorstellen, die Immobilie doch im Bestand zu halten.