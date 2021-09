Die Stadt Speyer will ernst machen beim Plastiktüten-Verbot auf dem Speyerer Wochenmarkt. Dieses war 2019 aus Umweltschutzgründen verhängt, aber seither nicht immer beachtet worden, teilweise mit Verweis auf Hygiene-Erfordernisse in der Pandemie. Nach einer Versammlung mit den Marktbeschickern in dieser Woche kündigt die Stadtverwaltung an: „Die Umsetzung dieser Bestimmung wird auf den Märkten nun verstärkt kontrolliert.“

Beigeordnete Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) appelliert an Kundinnen und Kunden, mit eigenem Korb oder eigener Tasche zum Einkaufen auf den Wochenmarkt zu kommen: „Der beste Abfall ist der, der erst gar nicht entsteht. Mehr Mehrweg und der Einkauf mit eigenen Behältnissen sind das Gebot der Stunde.“ Der Wochenmarkt findet jeden Freitag auf dem Berliner Platz und jeden Samstag auf dem Festplatz statt, jeweils von 7 bis 13 Uhr.