Eine Umfrage zur Zukunft des Speyerer Wochenmarkts hat die Stadt am Donnerstag begonnen. In erster Linie geht es ihr darum, ein Meinungsbild zum künftigen Standort des Samstagsmarkts einzuholen, heißt es in einer Mitteilung. Darüber hinaus gebe es allgemeine Fragen zum Nutzungsverhalten. Die Umfrage, die bis 31. August läuft, kann im Netz unter www.speyer.de/umfrage-wochenmarkt oder an den Samstagen, 13. und 20. August, jeweils von 9 bis 12 Uhr auf dem Wochenmarkt selbst analog ausgefüllt werden. Wegen der Corona-Pandemie war der Markt 2020 vom bisherigen Stammplatz auf dem Königsplatz auf den Festplatz umgezogen, weil nur dort die nötigen Abstände eingehalten werden konnten. Nach der Sommerpause sei es an der Zeit, eine Entscheidung über den künftigen, dauerhaften Standort des Nahversorgungsangebots zu treffen, teilt die Stadt mit. Der Königsplatz ist seit Jahrzehnten ein beliebter und innenstadtnaher Standort. Doch auch der Festplatz habe sich in der Praxis bewährt. Alternativ dazu sieht die Stadt noch zwei weitere mögliche Standorte, die gemäß einer durch die Verwaltung erfolgten Prüfung in Frage kämen: der Parkplatz des Naturfreundehauses und die Maximilianstraße im östlichen Teil zwischen Dom und Schustergasse.