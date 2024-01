Auf den Speyerer Wochenmärkten dürfen künftig Hunde mitgenommen werden. Das steht in der überarbeiteten Wochenmarktsatzung, über die der Hauptausschuss in seiner Sitzung am Donnerstag beraten hat. „Früher war das lebensmittelrechtlich untersagt“, erklärte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD). Für etwas Verwirrung sorgte die doppelte Verneinung im Satzungstext, wonach „das Mitnahmeverbot von lebenden Tieren, also insbesondere Hunden, auf den Wochenmarkt, lebensmittelrechtlich nicht mehr unterstützt“ ist. Eine weitere Neuerung: Aufgrund der „beengteren Platzverhältnisse“ werden auf dem Königsplatz keine Abstellplätze mehr für Versorgungsfahrzeuge vergeben. Die Alternative sei der Festplatz, erklärte Beigeordnete Irmgard-Münch-Weinmann (Grüne). Johannes Kabs (CDU) erkundigte sich nach alternativen Flächen: „Das ist für den einen oder anderen schon unpraktisch.“ Das sei der Verwaltung bewusst, so Münch-Weinmann. „Wir haben keine anderen Flächen gefunden.“