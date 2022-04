Zurück zum Ursprung, bleiben am neuen Standort oder ganz neue Wege gehen? Diese Fragen, den Wochenmarkt im Speyerer Zentrum betreffend, sind alle noch unbeantwortet. „Es gibt noch Gespräche“, konnte Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) den Mitgliedern des Ausschusses für Tourismus und Stadtmarketing lediglich mitteilen. Mit Beginn der Corona-Pandemie war der Wochenmarkt am Samstag vom Königsplatz in der Innenstadt auf den Festplatz verlegt worden. „Diesen künftig auf der Maximilianstraße anzusiedeln, könnte ebenfalls eine Überlegung sein“, sprach Kabs eine Alternative zu beiden Möglichkeiten an. Kommunikation zum Sicherheitskonzept und mit den Beschickern gebe es. Petra Zachmann berichtete für die Grünen von Gesprächen mit den Anbietern, die den Festplatz als Austragungsort bevorzugen würden. „Die Umsätze dort sind höher“, hat sie erfahren. Der Haken: „Eine optische Verbesserung wäre notwendig. Im Moment ist das ein Parkplatz mit Autobahnambiente.“ Kabs griff den Faden auf und wagte eine These: „Ich schätze, am Ende wird die Entscheidung ,Flair gegen Umsatz’ stehen.“