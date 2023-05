Den Beschickern des Wochenmarktes auf dem Königsplatz keine Parkmöglichkeiten mehr in der unmittelbaren Umgebung des Marktgeländes zu bieten, stößt bei der Speyerer CDU Speyer auf Unverständnis. „Zu glauben, dass Säcke voller Kartoffeln, Steigen voller Salate und Äpfel zu Fuß oder per Lastenfahrrad auf den Markt gelangen können, ist utopisch“, kritisiert Sylvia Holzhäuser, die Vorsitzender des CDU-Kreisverbandes: „Autofreier Markt schön und gut, aber die Beschicker brauchen Parkraum in der Nähe. Auch das zählt zur Wertschätzung regionaler Anbieter, die sich die Stadtverwaltung so sehr wünscht.“ Die Partei fordert, die freien Stellflächen beim ehemaligen Stiftungskrankenhaus den Beschickern als Parkfläche zur Verfügung zu stellen.