Beschicker des Speyerer Wochenmarkts betonen, dass sie die Maskenpflicht streng einhalten. Sie reagieren damit auf eine Bürgerkritik.

Ein Speyerer hatte nach einem Besuch auf dem Markt auf dem Festplatz am vorvergangenen Samstag mangelnde Masken-Disziplin beklagt, die RHEINPFALZ hatte am 27. Februar darüber berichtet. Dazu betonen die Beschicker Iris Schäfer von der Firma Utmaleki (Harthausen) und Steffen Weiler (Speyer), dass die Maskenpflicht seit April 2020 von Kunden wie Anbietern eingehalten werde. Der Beschwerdeführer habe gegen 6.35 Uhr schon zugesehen und unerlaubterweise fotografiert, als Anbieter noch am Aufbauen gewesen seien. Masken-Tragen sei hinderlich und gefährlich, wenn dabei Kisten und Säcke bewegt werden müssten. Beschicker aus einer Familie müssten laut Ordnungsamt zudem keine Maske tragen, wenn sie „unter sich“ seien, so Schäfer und Weiler.

„Wir würden uns niemals erlauben, die Gesundheit unserer Kunden zu gefährden, und selbstverständlich wollen auch wir Händler gesund bleiben“, betonen die Beschicker. Im Kundenkontakt würden stets Masken getragen und Abstand gehalten.