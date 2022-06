Weil der Aufbau für das Brezelfest den Festplatz belegt, zieht der Samstag-Wochenmarkt für drei Wochen dahin um, wo er bis zur Corona-Pandemie war: auf den Königsplatz. Die Stadtverwaltung konkretisiert in einer Mitteilung, dass die Verkaufsstände und -wagen jedoch nicht wie in der Vergangenheit komplett auf dem Platz angesiedelt werden, sondern dass einige auch auf dem Geschirrplätzel sowie auf dem Platz vor dem Bürgerbüro Maximilianstraße vertreten sein werden. Einer Beschickerin zufolge handelt es sich um sechs Stände auf dem Geschirrplätzel und drei vor der Sparkasse. Hintergrund sei der Wunsch, das Geschehen auf dem Königsplatz zu entzerren.

Betroffen sind die Termine am 2., 9. und 16. Juli. Danach kehrt der Wochenmarkt laut Stadt zumindest bis Ende des Jahres wieder auf den Festplatz zurück. In dieser Zeit soll eine Entscheidung über den dauerhaften Standort getroffen werden. Es gibt in der öffentlichen Diskussion bisher Befürworter des Festplatzes wie auch des Königsplatzes.