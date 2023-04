Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Spargel, Fleisch und Käse: Auf den Speyerer Wochenmärkten werden Lebensmittel in Plastiktüten an die Kunden herausgeben. Das dürfte eigentlich nicht sein, sagt die Speyerer CDU und erinnert in einer Anfrage an die Stadtverwaltung an das beschlossene Plastiktüten-Verbot von 2020.

Eigentlich hatten die Mitglieder des Speyerer Stadtrats schon im November 2019 in einer Sitzung eine entsprechende Änderung der Wochenmarktsatzung der Stadt beschlossen. In den Obst- und