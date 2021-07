Wie man Abfall besser vermeiden kann und welche Mehrweg-Alternativen es für bestimmte Produkte gibt, darüber informiert das städtische Umweltamt zusammen mit den Speyerer Entsorgungsbetrieben (EBS) am Freitag, 23. Juli, und Samstag, 31. Juli, auf den Wochenmärkten. Wie die Stadt mitteilt, werden am 23. Juli von 8 bis 12 Uhr Aktionsstände auf dem Berliner Platz aufgebaut, an denen unter anderem über Mehrwegbecher informiert wird. Ähnlich soll es dann am 31. Juli von 8 bis 12 Uhr auf dem Festplatz sein. „In der Pandemie hat sich die Problematik von wachsenden Müllmengen durch Einwegverpackungen verstärkt“, wird die zuständige Beigeordnete und Umweltdezernentin Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) in einer Mitteilung zitiert. Seit 3. Juli seien besonders umweltschädliche Verpackungen – etwa aus Styropor und Plastik – verboten. „Hieran müssen wir anknüpfen und Strategien zur Abfallvermeidung entscheidend vorantreiben.“ Besonders im Blick hat die Stadt den „Coffee to go“. Durchschnittlich 5000 Einwegbecher werden laut Mitteilung pro Tag allein in Speyer verbraucht und weggeworfen. Eine Alternative soll das Mehrwegbecherkonzept „Bleib Deinem Becher treu“ bieten, das unter anderem auch in Mannheim schon eingeführt wurde. Inzwischen gibt es laut Stadt mehr als 30 Partnerunternehmen, die das Projekt unterstützen. Bei ihnen können die Mehrwegbecher gekauft, getauscht und befüllt werden. Neuster Partner ist der Rewe-Markt in der Maximilianstraße. Infos unter www.speyer.de/mehrwegbecher.