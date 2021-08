Eröffnet wird das nächste Wochenende im Paradiesgarten am Freitag, 13. August, 19 Uhr, von den Apparatschicks, die in der Gegend nur diesen einen Stopp einlegen. Matrosov an Gesang und Balalajka, Mischa am Akkordeon, Pasha an der Kontrabass-Balalaika und Schurik an Schlagzeug und Percussion bieten Melodien und Anekdoten aus der sowjetischen Vergangenheit. Die Berliner Gruppe war vor ziemlich genau zwei Jahren bei einem Picknickkonzert schon mit großem Erfolg am Alten Hafen in Speyer mit ihren „Taiga Tunes & Soviet Grooves“ gewesen.

Weiter geht es am Samstag, 14. August, 19 Uhr mit dem Duo Red & Grey, hinter dem sich die bekannten Musiker Erwin Ditzner (Schlagzeug) und Jörg Teichert (Elektrogitarre & Gesang) „verbergen“, die in diesem Projekt erdigen und rotzigen Blues mit Ausflügen in Artverwandtes verbinden.

Wie üblich wird das Wochenende durch eine Matinee beschlossen: „Venedig trifft Wien“ heißt es am Sonntag, 15. August, um 11.30 Uhr. Das PalatinaKlassik-Barockensemble spielt unter Leo Krämer Musik aus den beiden Metropolen. Zu hören sein werden unter anderem Auszüge aus den „Vier Jahreszeiten“ von Vivaldi, „An der schönen blauen Donau“ von Johann Strauss II, „Liebesleid & Liebesfreud“ von Fritz Kreisler oder „Im Prater blühn wieder die Bäume“ von Robert Stolz.

Vom 19. bis 22. August 2021 gibt es zum Finale ein verlängertes Wochenende, wenn es heißt „Jazz im Rathaushof goes Paradise“.

