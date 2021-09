Mitmachaktionen wie Herzdruckmassagen an Reanimationspuppen sollen das Bewusstsein für Wiederbelebungsmaßnahmen schärfen. An einem Informationsstand des Diakonissen-Krankenhauses am Donnerstag, 23. September, 9.30 bis 16.30 Uhr, zeigen qualifizierte Fachkräfte sowie Mitarbeiter des Roten Kreuzes in der Maximilianstraße 93-94 (ehemalige Sparkasse), wie es richtig geht. Dies ist ein Beitrag zur „Woche der Wiederbelebung“, weil jährlich mindestens 50.000 Menschen in Deutschland einen Herz-Kreislauf-Stillstand außerhalb des Krankenhauses erleiden. Oft entscheiden dann Minuten über Leben und Tod. „Wenn das Gehirn nicht mit Blut versorgt wird, beginnt es nach drei bis fünf Minuten abzusterben“, erklärt Diakonissen-Oberarzt Dr. Rolf Stabenow. „Eine sofortige Herzdruckmassage rettet Leben“, unterstreicht der Facharzt für Anästhesiologie. Weil laut Deutschem Rat für Wiederbelebung jährlich rund 10.000 Todesfälle vermieden werden könnten, „ist die Laienreanimation so wichtig“, betont Stabenow. Am Infostand können Interessierte viel rund ums Thema Wiederbelebung erfahren. Das DRK ist mit einem Rettungswagen da, der besichtigt werden kann.