Viele Gemeinden haben sie bereits, nun auch Römerberg: eine Bürgerstiftung. Wie sie funktioniert, woher ihre Mittel kommen und was genau unterstützt werden soll.

In einer gut besuchten öffentlichen Versammlung im Zehnthaus am 24. März sei die Gründung der „Bürgerstiftung Römerberg“ einstimmig beschlossen worden, teilt Ortsbürgermeister Matthias Hoffmann (Grüne) mit. 29 engagierte Bürger setzten damit „ein starkes Zeichen für nachhaltiges, gemeinschaftliches Engagement vor Ort“, sagt Hoffmann. Die Stiftung solle dort helfen, wo staatliche Mittel an ihre Grenzen stoßen. Sie verstehe sich als unabhängige, gemeinnützige Einrichtung, die dauerhaft – als sogenannte Ewigkeitsstiftung – das Leben in Römerberg bereichern soll. Als zentrale Werte wurden Unabhängigkeit von politischen und wirtschaftlichen Interessen, Nachhaltigkeit durch langfristigen Kapitalerhalt, Demokratie und Vielfalt als gelebte Grundlage sowie Transparenz und Bürgernähe in allen Entscheidungen definiert. Die Stiftung soll bewusst breit aufgestellt sein und vielfältige Projekte fördern – von Jugend- und Altenhilfe über Kultur und Bildung bis hin zu Umwelt- und Naturschutz. Gleichzeitig sei diskutiert worden, die Förderzwecke künftig stärker in übersichtliche Oberkategorien zu bündeln, um Klarheit und Effizienz zu gewährleisten.

Die Bürgerstiftung wird künftig von drei zentralen Organen getragen: der Vorstand, der für operative Entscheidungen, Vermögensverwaltung und Projektförderung verantwortlich ist, das Kuratorium als beratendes und kontrollierendes Gremium mit breiter Bürgerbeteiligung sowie die Stifterversammlung als Forum für Austausch, Transparenz und Mitwirkung. Besonders betont worden sei dabei die Unabhängigkeit: „Die Stiftung soll keine Bürgermeisterstiftung, sondern eine echte Bürgerinitiative sein“, sagt Hoffmann. Zum ersten Vorstand der Stiftung wurden Klaus Schweigert, Thomas Sartingen und Adelheid Schultze gewählt. Einstimmig wurde außerdem der Römerberger Ehrenbürger Clemens Bengert zum Schirmherrn ernannt.

Ziel: langfristige, stabile Erträge

Ein zentraler Baustein für den langfristigen Erfolg sei der Kapitalaufbau. „Ziel ist es, bereits im ersten Jahr ein Stiftungskapital von 100.000 Euro zu erreichen“, erklärt Hoffmann. Dieses soll durch eine Mischung aus größeren Zustiftungen und vielen kleineren Beiträgen aus der Bürgerschaft entstehen. Dabei gilt: Zustiftungen stärken dauerhaft das Stiftungsvermögen, Spenden fließen direkt in konkrete Projekte. Bereits ab einem Betrag von 1000 Euro könnten Bürger den Status eines Stifters erwerben, kleine Spenden seien auch immer möglich. Die Stiftung setze auf eine verantwortungsvolle und breit gestreute Anlagestrategie, um langfristig stabile Erträge zu erwirtschaften. Erste Fördermaßnahmen würden realistisch betrachtet ab dem Jahr 2028 erwartet, bei schneller Kapitalbildung auch früher.

Die Gründung bedarf der Anerkennung durch die zuständigen Behörden, insbesondere des Finanzamts und der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier. „Der frisch gewählte Vorstand wird nun zügig die Satzung überarbeiten und die notwendigen Anträge vorbereiten“, kündigt Hoffmann an. Parallel dazu würden Anlagerichtlinien erarbeitet, ein Stiftungskonto eingerichtet sowie erste Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit gestartet.

Die Gemeinde Römerberg unterstütze die Initiative aktiv – etwa durch die Bereitstellung von Räumlichkeiten und Infrastruktur sowie durch Öffentlichkeitsarbeit. Darüber hinaus soll die Stiftung in bestehende Netzwerke eingebunden werden, etwa in das Stiftungsnetzwerk der Metropolregion Rhein-Neckar. Geplant seien zudem regelmäßige Berichte im Amtsblatt, die Erstellung eines Informationsflyers, eine eigene Website und Präsenz in sozialen Medien.