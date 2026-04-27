Eine Konstante im Dudenhofener Veranstaltungskalender ist das Spargelessen in der Festhalle. Ab Anfang Mai kommen hier wieder jeden Sonntag die Klassiker auf den Tisch.

Bei Klaus Langendorf und seinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Der ehemalige Vorsitzende des MGV Cäcilia ist Hauptorganisator des Spargelessens in der Festhalle, das es seit rund einem halben Jahrhundert gibt. 2022 hat er die Aufgabe vom langjährigen Organisator Emil Münzer übernommen. Das Spargelessen findet während der Spargelsaison mehrere Wochen lang jeden Sonntag statt. Eine Arbeitsgemeinschaft im Ortskartell Dudenhofen richtet es aus. Beteiligt sind der Geflügelzuchtverein, die katholische Frauengemeinschaft, der Kirchenchor St. Cäcilia, der Ruanda-Kreis der Kolpingfamilie, der MGV Cäcilia, der Radfahrerverein, der Turnverein und der Karnevalverein.

„Die Vorbereitungen starten im Prinzip mit dem Jahresbeginn“, sagt Langendorf. Es gebe im Vorfeld mehrere Besprechungstermine. So müssten die Aufgaben unter den Beteiligten verteilt werden oder der Einkauf müsse geregelt werden. Das wichtigste Produkt, der Spargel, wird ausschließlich von Dudenhofener Landwirten bezogen, wobei über die Jahre verschiedene Betriebe zum Zug kommen. Dieses Jahr kommt das Gemüse von den Feldern von Thomas Beck und Thomas Reeb. Darüber hinaus müssen auch Fleisch und Wurst organisiert werden. Die Schnitzel bezieht die Arbeitsgemeinschaft von der Metzgerei Ballreich, die seit ein paar Jahren von Boris Schlosser geführt wird. Auch Eier müssen beschafft werden; bis zu 500 Stück werden jeden Sonntag gebraucht. „Das kann man nicht einfach mal schnell im Supermarkt holen“, sagt Langendorf. Er versuche, soweit wie möglich alles regional zu beziehen.

Schälen im Akkord

Auch wenn Essen nur sonntags serviert wird, gibt es für die Helfer bereits samstags jede Menge zu tun: Rund 200 Kilogramm Spargel werden jede Woche geschält. Das übernimmt ein Team aus 15 bis 20 Leuten. Für Ungeübte erscheine der riesige Berg Spargel schier unbezwingbar. Doch die routinierten Spargelschälerinnen der Arbeitsgemeinschaft bekämen diesen innerhalb von anderthalb bis zwei Stunden klein, berichtet Langendorf.

Verkauft wird das Gemüse dann an den jeweils folgenden Sonntagen, an denen stets gut 25 Helfer im Einsatz sind: Zwischen 11 und 14 Uhr gibt es Essen in der Festhalle. Wer Lust auf Spargel hat, kann einfach vorbeikommen. Reservierungen gibt es nicht. 180 Plätze stehen zur Verfügung. „Weggeschickt wird niemand“, sagt Langendorf. „Es kann höchstens passieren, dass man mal ein paar Minuten warten muss, wenn man mit einer größeren Gruppe zur Stoßzeit zwischen 12 und 1 Uhr kommt.“ Das Publikum sei gemischt und komme auch von weiter her nach Dudenhofen. „Wir haben viele Stammgäste“, freut sich Langendorf. Wenn die Leute ankündigten, im nächsten Jahr wiederzukommen, dann sei das Bestätigung und Lohn für die mit dem Spargelessen einhergehende Arbeit.

Auf Bewährtes gesetzt

Auf der Speisekarte stehen Stangenspargel mit Schnitzel oder gekochtem Schinken, Spargelgemüse mit Schnitzel und Omelett mit Spargelsalat. Änderungen am bewährten Angebot gibt es in diesem Jahr keine. Langendorf selbst mag seinen Spargel ebenfalls am liebsten ganz klassisch. Auch die Preise seien die gleichen wie im Vorjahr geblieben, informiert er. Los geht es am 3. Mai; das letzte Spargelessen findet am Spargelfest-Wochenende statt, am 14. Juni. Der Erlös fließt den teilnehmenden Vereinen zu.

Langendorf hofft, dass so wie im vergangenen Jahr wieder jeden Sonntag bis zu 350 Essen verkauft werden. Wenn es nach dem 74-Jährigen geht, wird das Spargelfest auch in den kommenden Jahren als Tradition bestehen bleiben. Er selbst will es weiter organisieren, solange die Gesundheit es zulässt.