Die Ferien sind angebrochen und damit die Zeit für die RHEINPFALZ-Sommerinterviews. In diesem Jahr geht Ellen Korelus-Bruder dahin, wo Speyerer fröhlich sind und feiern. Am Wochenende hat sie ganz zufällig Claudia Kapp (76) und ihren Ehemann Roland im Café „Eis am Rhein“ getroffen.

Frau Kapp, was verschlägt Sie bei dem schönen Wetter hierher?

Der tolle Kuchen, die Ruhe und der Schatten. Hier sitzt man einfach schön und findet fast immer einen Parkplatz. In dieser Woche waren wir schon zweimal da. Ein Ende ist nicht abzusehen. Wir gehen nicht nur im Sommer in unser Lieblingscafé. Wir sind ganzjährig treue Kunden. Im Winter sitzen wir drinnen. Da ist es auch gemütlich.

Was ist so besonders schön?

Die Portionen sind sehr großzügig, das Personal ist total nett, die Preise sind attraktiv. Wir kennen den Besitzer schon seit vielen Jahren und schätzen die Qualität.

Feiern Sie hier auch?

Ja, manchmal gehen wir mit Freunden her und lassen es uns zusammen gutgehen.

Gibt es auch andere Plätze in Speyer, die Sie gerne aufsuchen?

Am liebsten verbringen wir den Sommer an unserem Badeplatz. Und danach noch ein süßer Absacker im „Eis am Rhein“. Das ist Urlaub pur – besser geht es nicht. In der Stadt gehen wir wegen der hohen Parkgebühren nicht mehr so gerne aus. Zum Essen fahren wir lieber nach Otterstadt. Da gibt es gute Italiener und faire Parkplatz-Preise. Allenfalls beim „Alten Hammer“ am Rhein kehren wir manchmal ein. Die Promenade ist wirklich schön. Wenn es nicht gerade Hochwasser gibt, laufen wir von „Eis am Rhein“ zur Rheinbrücke. Das ist eigentlich zu jeder Jahreszeit ein netter Spaziergang.

Also streben Sie nicht in die Ferne?

Oh doch. Im September fliegen wir nach Djerba, wie auch schon in den vergangenen vier Jahren. Auf der nordafrikanischen Insel ist es gefühlt wie an der Südsee, der Flug ist nicht lang und außerhalb der Saison haben wir den Strand fast für uns alleine. Ansonsten haben wir schon sehr viel von der Welt gesehen, so dass wir uns keine Fernreisen mehr zumuten wollen.

Gibt es überhaupt etwas, das Sie in Speyer verändert oder verbessert wissen möchten?

Bis auf die Parkgebühren und überall zu wenig Park-Gelegenheiten sind wir wunschlos glücklich in unserem Speyer. Hier leben wir schon immer und immer noch gerne. Das mit den Parkplätzen ist zwar ärgerlich, aber da sind die Möglichkeiten begrenzt. Ich verstehe, dass es in dem Bereich keine Erweiterungen geben kann.

Was steht heute auf dem Programm?

Zuerst wollen wir unseren Kuchen genießen. Wenn nur diese Wespen nicht wären! Danach geht es nach Hause, denn dann kommen schon bald die Schnaken. Und die können uns gestohlen bleiben. Morgen Nachmittag sind wir wieder im Garten von „Eis am Rhein“.