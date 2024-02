Auf welche Schule soll mein Kind gehen? Diese Frage hat sich für viele Eltern in den vergangenen Tagen geklärt. Die weiterführenden Schulen in Speyer bemühen sich, allen Anmeldewünschen nachzukommen, geraten aber durchaus an Grenzen.

Es war ein Rekord am Hans-Purrmann-Gymnasium. Acht fünfte Klassen mit insgesamt 217 Schülern gab es dort im vergangenen Sommer. „Das war turbulent“, sagt Schulleiter Ronny Wolf rückblickend. Manche Grundschulen seien kleiner als der fünfte Jahrgang. In diesem Jahr sei die Situation dagegen entspannt, erklärt der Schulleiter. „Wir haben 122 Anmeldungen und werden fünfzügig.“ Die fast 100 Anmeldungen mehr im vergangenen Jahr brachten Raumengpässe mit sich, teilweise mussten Oberstufenkurse ans benachbarte Pfalz-Kolleg ausweichen.

Auffällig sei, dass unter den neu Angemeldeten mit rund 30 Prozent diesmal weniger Schüler aus Speyer seien als früher. Eine Bläserklasse werde es ebenso wieder geben wie mindestens eine Klasse, der sich verstärkt mit dem Tablet auseinandersetzen wird. Eltern könnten den Wunsch nach Einbezug eines Tablets bei der Anmeldung angeben, dann würden je nach Bedarf Klassen gebildet. „Wir verwenden das Tablet nicht als Heft-Ersatz“, erklärt Wolf. Aber es könne als Ersatz für die schweren Schulbücher dienen, die sonst den Schulranzen ausfüllen.

„Deutlich mehr als in vergangenen Jahren“

Ähnliches ist am Edith-Stein-Gymnasium (ESG) in Vorbereitung: „Im kommenden Schuljahr richten wir nach Interessensabfrage bei den Eltern erstmals als Pilotprojekt eine iPad-Klasse ein“, sagt Schulleiter Andreas Kotulla. 84 Schülerinnen besuchen ab Sommer die drei neuen fünften Klassen des Mädchen-Gymnasiums. Die Anzahl der interessierten Familien habe die der zur Verfügung stehenden Plätze „wie in jedem Jahr“ überstiegen, so Kotulla. Am ESG sei man mit den drei Klassen zu je 28 Schülerinnen an der Kapazitätsgrenze. Neben Speyer als Heimatort seien besonders Limburgerhof, Schifferstadt, Dudenhofen und Otterstadt stark vertreten. „Auch aus Baden-Württemberg kommen Schülerinnen, wobei deren Zahl seit der Zeit der Brückensperrung deutlich zurückgegangen ist“, erklärt Kotulla. An der Edith-Stein-Realschule haben sich laut Schulleiterin Manuela Becker 60 Schülerinnen angemeldet. „Das sind deutlich mehr als in den vergangenen beiden Jahren“, sagt sie. Eigentlich sei die Anmeldephase geschlossen, doch es könnten noch ein paar Nachzügler hinzukommen.

Am Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium (FMSG) sah es lange Zeit nach 120 bis 130 Anmeldungen aus – die übliche Anzahl, wie Schulleiterin Lenelotte Möller sagt. Im vergangenen Jahr waren es etwa genau 120. Doch dann kam der letzte Montag der Anmeldefrist vor rund einer Woche und die Anzahl stieg auf 157. Das würde eine zusätzliche Klasse, also sechs statt bisher fünf fünfte Schulklassen bedeuten. Warum an diesem Tag noch so viele Neuzugänge hinzukamen, wisse man am FMSG nicht genau. Bis Ende des Monats solle nach Gesprächen mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion entschieden sein, ob Anmeldewünsche abgelehnt werden müssen. „Die Schule hat Grenzen, was Räumlichkeiten betrifft“, macht Möller klar.

Das Los entscheidet

112 Anmeldungen (2023: 81) und damit vier volle Klassen meldet das Gymnasium am Kaiserdom. Besonderheiten gebe es dabei nicht, ob sich nach den Lenkungsgesprächen für die Schülerströme etwas ergebe, müsse man sehen. An der Integrierten Gesamtschule habe gemäß der Schulordnung des Landes das Los entscheiden müssen: 193 Anmeldungen bei 112 Schulplätzen gab es zu vergeben.

Am Nikolaus-von-Weis-Gymnasium kommen ab Sommer laut Schulleiter Egbert Schlitz 87 (84) Fünftklässler hinzu, das Interesse sei auf hohem Niveau. Die 87 Kinder verteilen sich auf drei Klassen – mehr gehe am „Niki“ aus baulichen Gründen nicht. An der angrenzenden Nikolaus-von-Weis-Realschule plus gibt es 40 Anmeldungen.

Anmeldephasen laufen noch

Während einige Schulen ihre Anmeldephasen bereits abgeschlossen haben, sind andere noch mittendrin. So zum Beispiel die Siedlungsrealschule plus. Von den 40 Anmeldungen, die bisher an der Schule für das kommende Schuljahr eingegangen sind, seien elf von Förderkindern, erzählt Orientierungsstufenleiterin Kerstin Fassbinder. „Das ist aber noch nicht final“, sagt sie. Weitere Anmeldungen seien noch in der Schwebe. Noch stehe nicht fest, ob es zwei oder drei fünfte Klassen werden. Die Wochen der Wahrheit laufen an der Schule in Speyer-Nord noch bis Freitag, 8. März. Allerdings, sagt Fassbinder, könnten sich bis Sommer auch noch Nachzügler anmelden. 57 Fünftklässler waren es beim vorigen Mal.

An der Burgfeldschule läuft die Anmeldephase ebenfalls noch. Laut Schulleiter Andreas Imgrund hätten sich bisher 30 neue Schüler angemeldet. „Das ist mehr als zum selben Zeitpunkt im vergangenen Jahr“, freut er sich mit Blick auf 26 Anmeldungen im Vorjahr. Ein Grund dafür könnte sein, dass die Schule ihren Tag der offenen Tür ins Winterhalbjahr legte. „Wir hatten das Gefühl, dass das gut besucht war“, sagt der Schulleiter. Acht oder neun weitere Termine für Anmeldegespräche gebe es noch. Imgrund rechnet noch mit einigen Nachzüglern und dann 40 bis 45 Anmeldungen für zwei Klassen an der Realschule plus.