Es ist das erste Aufeinandertreffen in dieser Saison. Und dann ist es gleich noch das Kurpfalz-Derby. Am Samstag, 17.30 Uhr, spielen die Damen des TSV Towers Speyer-Schifferstadt in der Zweiten Bundesliga Süd bei den BasCats USC Heidelberg II. Unterdessen verblüffen die Speyerinnen in einigen Punkten.

Heidelberg belegt bislang Platz sieben der Tabelle. „Sie sind schlecht in die Runde gestartet, haben sich aber stabilisiert. Es ist die zweite Mannschaft des Bundesligisten und kommt ohne Profis aus.