Der Hase ist wohl so etwas wie das inoffizielle Wappentier von Ostern. Er bringt den Kindern die Eier. In Speyer gibt es einen Kaninchenzuchtverein. Deren Kaninchen treten in Jung- und Alttierschauen auf – und bei Zaubervorführungen.

Ja mei, was sind die putzig. Nicht einmal drei Wochen sind die Jungtiere von Kurt Kern, Kassenwart beim Kaninchenzuchtverein P67 Speyer, alt. Die Kleinen passen locker auf eine Handfläche. Eines springt