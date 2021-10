Stechmücken scheinen gerade wieder Hochkonjunktur zu haben. Dieses Mal befallen die bluthungrigen Insekten jedoch nicht Hobbygärtner und Feierfreudige unter freiem Himmel, sondern sirren in den Häusern umher. Wir haben bei der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Stechmückenplage (Kabs) in Speyer nachgefragt: Was hat es mit der aktuellen Schnakeninvasion auf sich? Hat die Kabs damit was zu tun oder eben nichts getan? Und wenn man schon dabei ist, wie lief das Jahr für die Stechmückenbekämpfer?

