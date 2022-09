Am Montag werden zum fünften Mal Stolpersteine in Speyer verlegt. Sie sollen Andenken an 20 Bürger aus sechs Familien sein, die von den Nationalsozialisten verfolgt wurden. Sie lebten einst in den Häusern, vor die die Steine kommen. Die Idee zu dem dezentralen Mahnmal hatte Künstler Gunter Demnig, die Biografien der Opfer hat die Speyerer Stolperstein-Initiative recherchiert. Die RHEINPFALZ gibt ihre Ergebnisse zur Familie Jakob Schiff wieder.

Jakob Schiff wird am 8. November 1877 wie sein zwei Jahre älterer Bruder Wilhelm in Gladenbach in der Nähe von Marburg geboren. Er ist das jüngste Kind von Moses und Mathilde Schiff. Sein Vater, ein Textilkaufmann, stirbt, als Jakob sieben Jahre alt ist. Am 15. Januar 1920 heiratet der Sohn die 18 Jahre jüngere Erna Müller (geboren 1895) aus Müllheim im Markgräflerland und siedelt mit ihr nach Speyer um. Hier wird am 11. Dezember 1920 Sohn Hans geboren.

Jakob Schiff ist nun 43 Jahre alt und lebt mit seiner Familie in der Wormser Straße 12. Sein Einkommen bezieht er aus der Kleiderfabrik in der Oberen Langgasse 5a, die er zusammen mit seinem in der Mühlturmstraße ansässigen älteren Bruder Wilhelm betreibt. Jakob stirbt am 30. Januar 1935 im Alter von 57 Jahren und wird auf dem jüdischen Friedhof in Speyer beigesetzt. Sein Bruder führt die Kleiderfabrik allein weiter.

Abschied aus Speyer

Jakobs Witwe Erna Schiff zieht am 31. Mai 1938 nach Mannheim in die Hebbelstraße 21 und emigriert am 1. Oktober desselben Jahres nach New York. Sie folgt ihrem Sohn, dem am 27. Juli 1936 die Emigration in die USA gelungen war. Hans gründet mit seiner amerikanischen Frau Barbara Larson (1923 bis 1981) eine Familie. Er stirbt 2014 mit 93 Jahren in Vista, San Diego, Kalifornien. Seine Mutter Erna Schiff heiratet ein zweites Mal und lebt mit ihrem Ehemann Ernst Landon (früher Levy, 1914 bis 1992) im Bundesstaat New York in den USA.

Die Stolpersteine für die drei Mitglieder der Familie Jakob Schiff werden am Montag vor der Wormser Straße 12 verlegt. Sein Bruder Wilhelm samt Gattin und Tochter wird mit einer Verlegung vor dem Anwesen Mühlturmstraße 26 gewürdigt.