Mit großen Infrastrukturprojekten ist es so eine Sache. Viele in Speyer sorgen sich, ob schnell genug Ersatz geschaffen wird, wenn die Salierbrücke nicht mehr verkehrssicher ist. Eine zusätzliche Schienentrasse für Güterverkehr der Bahn wird hingegen eher kritisch gesehen. Mit Volker Wissing (FDP) hat sich am Sonntag der zuständige Bundesminister in Dudenhofen dazu geäußert.

„Infrastruktur wird gebraucht. Wir sind im internationalen Vergleich wettbewerbsfähig, weil wir mit die beste Infrastruktur haben“, sagte Volker Wissing, Minister