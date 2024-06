Das Wissenschaftsschiff „MS experimenta“ legt im Juni vier Tage in Speyer an. Besonders für junge Forscherinnen und Forscher sind vielfältige Angebote angekündigt.

Die „MS experimenta“ ist Teil des gleichnamigen „Science Centers“ in Heilbronn und steuert nach Angaben des Veranstalters in diesem Jahr 19 Orte an. Den Auftakt macht Speyer: Ab Mittwoch, 19. Juni, geht das Wissenschaftsschiff laut Ankündigung in der Nähe des Rheinstrands vier Tage vor Anker. An Bord der schwimmenden Wissenswelt befindet sich eine in zwei Teile gegliederte Ausstellung.

Der Teil „Du bist Wissenschaft“ drehe sich um den Menschen, seine Entwicklung und seine besonderen Fähigkeiten. Fragen wie „Was passiert beim Alterungsprozess?“ oder „Wie findet denken statt?“, würden beantwortet. Im Ausstellungsteil „Du schaffst Wissen“ könnten Besucher ihre eigenen Fertigkeiten an Mitmachstationen ausprobieren. Davon gebe es auf dem Schiff rund 20, zudem sind Workshop- und Bastelangebote, sowie Filme unter einer 360-Kuppel Teil des Programms.

Im Workshop-Bereich lernen Teilnehmer demnach den Umgang mit Pipette und Reagenzglas oder bestimmen den Säuregehalt einer Flüssigkeit mit Rotkohlsaft. Das Angebot des Wissenschaftsschiffs richte sich insbesondere an Familien mit Kindern zwischen vier und zwölf Jahren. Geöffnet habe es an den vier Tagen in Speyer täglich von 10 bis 12 Uhr – wobei dieser Slot an Schultagen für Schulklassen reserviert sei – und von 13 bis 17 Uhr. Der Eintritt koste zwei Euro pro Person. Eine Anmeldung für ein je zweistündiges Zeitfenster ist unter www.ms-experimenta.science erforderlich.