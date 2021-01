Die Einzelhändler-Gemeinschaft „Das Herz Speyers“ und Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) haben vereinbart, gemeinsam einen Brief an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) zu formulieren. In dem Appell wollen sie darauf aufmerksam machen, dass inhabergeführte Geschäfte vor dem Aus stünden, „da die Bundeshilfen nicht ankommen, nicht abrufbar sind und das Antragsverfahren schlicht zu bürokratisch ist“. Dies teilt Jennifer Braun, persönliche Referentin der Oberbürgermeisterin, auf Anfrage mit. Der Bund müsse pragmatischere und schnellere Lösungen finden.

Zudem wurde laut Stadt in der Videokonferenz mit dem Verband über ein mögliches zweites, städtisches Hilfsprogramm „Speyer hält zusammen“ beraten. „Hier muss nun von Seiten der Stadt abgeklärt werden, dass städtische Hilfen nicht möglicherweise auf Bundeshilfen angerechnet werden beziehungsweise wie das Programm gestrickt sein muss, damit dem nicht so ist“, so Braun.

Mit Schaustellern im Gespräch

Eine Videokonferenz der OB gab es auch mit dem Speyerer Schaustellerverband. Die Lage der Betriebe sei sehr schwierig; dennoch zeigten sie Verständnis für den Ausfall der Frühjahrsmesse 2021 in Speyer. Seiler habe zugesagt, je nach Infektionsgeschehen wieder Stellplätze in der Stadt zu prüfen. Mit beiden Verbänden seien regelmäßige Videokonferenzen vereinbart worden, so Braun. Der nächste Termin mit der Leistungsgemeinschaft sei am 24. Februar, mit dem Schaustellerverband am 1. März.