Das vor drei Jahren an der Berufsbildenden Schule Speyer eingerichtete Wirtschaftsgymnasium nimmt Schüler für das nächste Schuljahr auf. Dabei gelten nach Mitteilung der Schule wegen der Pandemie besondere Bedingungen. Interessierte können sich demnach mit ihren Halbjahreszeugnissen vom Montag, 31. Januar, bis einschließlich Montag, 28. Februar, bewerben. Das Angebot richtet sich an Schüler der zehnten Klassen der Schularten, die mit einem mittleren Bildungsabschluss abschließen. Die diesjährige Informationsveranstaltung des Wirtschaftsgymnasiums findet am Mittwoch, 2. Februar, um 18 Uhr online statt. Anmeldungen für diesen Termin sind über das Sekretariat oder die Homepage der Schule möglich. Für die Videokonferenz sei ein Zugang erforderlich. Es gehe unter anderem um die Struktur des Wirtschaftsgymnasiums, die Unterschiede zu anderen Bildungsangeboten und das Fremdsprachenangebot des dreijährigen Bildungsgangs.