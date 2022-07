Zu einem Innenstadt-Rundgang mit Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) lädt die Wirtschaftsförderung der Stadt Speyer ein. Dafür sind Anmeldungen erforderlich.

Am Freitag, 15. Juli, 15.30 Uhr, empfängt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler die Teilnehmer laut Ankündigung der Stadt auf dem Geschirrplätzel. Sie will dabei die Stadt und ihre Wirtschaft vorstellen und darüber mit den Bürgern sprechen. Um einen effektiven Austausch sicherzustellen, sei die Anzahl der Teilnehmer auf 40 Personen begrenzt. Eine Anmeldung per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@stadt-speyer.de ist erforderlich.

Auf der festgelegten Route über Maximilianstraße, Korngasse, Gilgenstraße und Roßmarktstraße besteht laut Ankündigung die Möglichkeit, Feedback einzubringen und Verbesserungspotentiale aufzuzeigen. Nach dem Rundgang könnten die Teilnehmer mit der Oberbürgermeisterin unverbindlich im „Flaming Star im Pfalzgraf“ zusammenkommen.

Interessierte, die nicht am Rundgang teilnehmen können oder ihre Anregungen online übermitteln möchten, können über www.speyer.de/rundgang bis einschließlich Montag, 1. August, an einer anonymen Online-Befragung zur Speyerer Innenstadt teilnehmen. „Die Stadtverwaltung wird die Anregungen aus dem Innenstadt-Rundgang sowie der Umfrage in einer internen Arbeitsgruppe zur Umsetzung prüfen“, so die Zusage aus dem Rathaus. „Trotz ihres historischen Charakters findet auch in der Innenstadt ein stetiger Wandel statt. Und an diesem können Sie teilhaben“, wirbt OB Seiler für eine Teilnahme.