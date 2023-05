Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

An der Spitze der städtischen Wirtschaftsförderung in Speyer steht eine Neubesetzung an. „Es wird einen personellen Wechsel geben“, sagte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) auf Anfrage.

Stelleninhaberin Silvia Gonsior werde die Stadtverwaltung verlassen, aktuell gehe es um die Auflösung des Arbeitsvertrags. Die Gründe dafür lägen „auf beiden Seiten“,