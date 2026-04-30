In Speyer findet am Mittwoch, 6. Mai, 18.30 Uhr, die Netzwerkveranstaltung „Business-Brezel“ statt. Thema: „Storytelling als Erfolgsfaktor“. Die Wirtschaftsförderung der Stadt Speyer und die GoodSpaces GmbH laden dazu in das Geschäft „Ocean & Sand“ in der Gilgenstraße 27 ein.

Das Format richtet sich laut Stadt an Unternehmer, Selbstständige sowie wirtschaftlich Interessierte, die sich in entspannter Atmosphäre austauschen, neue Kontakte knüpfen und praxisnahe Impulse erhalten möchten. Gastgeberin des Abends ist Geschäftsführerin Alessa Ksionsek, die laut Ankündigung mit einem Impulsvortrag einführen wird. Darauf folge ein „Brezelimpuls“ von Angela Pfenninger, Inhaberin der Speyerer Agentur „Museum-Theater-Events“, unter dem Titel „Authentischer geht’s nicht: die eigene Unternehmensgeschichte als USP“. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist online unter www.speyer.de/business-brezel möglich.