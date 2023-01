Bei Verkehrskontrollen am Mittwoch zwischen 16.15 Uhr und 17.45 Uhr in der Auestraße haben Polizisten unter anderen einen Verstoß gegen das Telefonierverbot am Steuer und einen abgelaufenen TÜV geahndet. Laut einer Mitteilung stellten die Beamten außerdem zwei Fahrzeuge fest, bei welchen durch technische Veränderungen die Betriebserlaubnis erloschen war. Am Fahrzeug eines 28-Jährigen waren die Rückleuchten mit einer verdunkelnden Folie überzogen. Zudem hatte der Fahrer nicht genehmigungsfähige LED-Birnen in seinen Halogenscheinwerfern verbaut. Überdies fuhr ein 19-Jähriger in einem Auto mit einem offenen Luftfilter ohne Prüfzeichen.