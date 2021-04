Die Corona-Einschränkungen betreffen in Speyer auch soziale Angebote. Das „Vätertreffen“ der „Frühen Hilfen“ geht jetzt nach einer Pause wieder an den Start. Die Papas, die sich dabei über Familienthemen austauschen, können frische Impulse von einem neuen Koordinator erhalten.

Michael Lorek übernimmt den Stab von Roman Valdenaire, der der Runde weiterhin erhalten bleiben will, sich jedoch entschlossen hat, etwas kürzer zu treten. Erst vor Kurzem in die Domstadt gezogen, ist Loreks Enthusiasmus für Stadt und Aufgabe fast physisch greifbar. „Ich kannte Speyer eigentlich nur von der touristischen Seite. Nach meiner Rückkehr aus Namibia habe ich zuerst in einer anderen Stadt nach einem Kindergartenplatz gesucht, aber auf 20 Anfragen nur Absagen kassiert und habe auch sonst nicht die besten Erfahrungen gemacht. Da sind wir dann aus der BASF-Werkswohnung aus- und nach Speyer umgezogen“, berichtet er.

In der Domstadt sei es anders gewesen: „Hier bekamen wir sofort eine Zusage, Frau König von den Frühen Hilfen hat sich super um uns gekümmert. Ich bin total begeistert“, lobt Lorek. Für ihn spielt auch eine Rolle, dass bei der Anmeldung im Einwohnermeldeamt eine Begrüßungstasche mit Informationen über Speyer ausgehändigt wurde. Darin lag auch der Flyer von „Frühe Hilfen“ mit der Info über das monatliche „Vätertreffen“. „Das hat sofort mein Interesse geweckt, denn sowas hört man nicht alle Tage. Wir lieben den Charakter dieser Stadt und als Familie, die aus weiter Ferne neu nach Speyer gekommen ist, würden wir uns gerne schnellstmöglich integrieren“, sagt Lorek.

Gesucht: Stabiles Umfeld

Der Bauingenieur studierte einst in Wuppertal, zog danach aber beruflich nach Namibia, wo er seine Diplomarbeit schrieb und seine jetzige Frau kennenlernte. So sehr es ihm da gefallen hat, die Kinder möchte er lieber in einem stabilen und perspektivisch sicheren Umfeld aufwachsen sehen, wie er sagt. Daher führte sein beruflicher Weg zurück nach Deutschland und nach Speyer, wo seine beiden Töchter im Alter von zweieinhalb und dreieinhalb Jahren einen Kindergartenplatz bekommen konnten.

Die Familie fühlt sich hervorragend aufgenommen. Dazu trägt das Engagement des beruflich bei der Firma Flour (Mannheim) tätigen Ingenieurs beim Vätertreffen bei, das in der Corona-Zeit etwas „eingeschlafen“ ist. Aus Loreks Sicht soll dabei der Austausch im Mittelpunkt stehen: „Ob Zugezogene wie wir oder Alteingesessene, die sich vielleicht in ihrer Rolle als Vater erfrischen und Erfahrungen teilen möchten, sie sind alle eingeladen“, sagt er.

Erwünscht: Gute Netzwerke

Bei den monatlichen Auszeiten könne es um Tipps zu Spielplätzen, Ausflugszielen, kinderfreundlichen Einrichtungen oder Kinderbetreuung gehen. Frauen und Mütter knüpften bei diesen Themen schneller Netzwerke, Männer könnten teilweise Nachhilfe vertragen. „Ich finde die Idee hervorragend und bin mir sicher, dass es da draußen einige Väter gibt, die sich unter Gleichgesinnten austauschen möchten“, sagt Lorek. „Wir Männer sind da vielleicht eher wie Dieselmotoren. Wir brauchen eine Weile, bis wir anlaufen, aber vielleicht entstehen daraus ja auch lange Freundschaften“, sagt er.

Lorek hat für die Premiere am Donnerstag fleißig die Werbetrommel gerührt, Flyer verteilt und hofft auf regen Zuspruch. Wer kommen möchte, muss sich nicht anmelden.

Termin