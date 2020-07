Wie wird eigentlich die Zeitung gemacht? Einmal im Monat berichten Mitglieder der Lokalredaktion Speyer in dieser Rubrik über den Arbeitsalltag, neue Entwicklungen und andere Themen von „hinter den Kulissen“.

Kennen Sie das Sommerloch? Das ist nicht nur ein 400-Seelen-Örtchen bei Bad Kreuznach, sondern auch ein Phänomen im Nachrichtengeschäft, das wahrscheinlich so alt ist wie die Branche selbst. Es beschreibt den alljährlich wiederkehrenden Umstand, dass in den Sommermonaten – insbesondere während der Schulferien – nur vergleichsweise wenig Berichtenswertes passiert. Wegen Corona gibt es in diesem Jahr sogar noch weniger Termine im öffentlichen Leben als sonst. Die Zeitung erscheint freilich trotzdem.

Für die Redaktionen bedeutet das, rechtzeitig Hirnschmalz zu investieren, wie die Seiten sinnvoll gefüllt werden können. Schließlich investiert der Leser sein hart verdientes Geld in die Zeitung und erwartet zu Recht, auch im Sommer ansprechende Lektüre abseits von umgekippten Blumenkübeln zu finden. Also heißt es für uns Redakteure: Brainstorming. Gibt es zum Beispiel Einrichtungen, Menschen, Örtlichkeiten, die es wert wären, während der Sommerzeit in der Zeitung vorgestellt zu werden? Gibt es saisonal typische Themen, die angegangen werden können? Ein Besuch am Badesee oder eine Umfrage unter Eisdielen könnte sich anbieten. Gut angekommen ist in den vergangenen Jahren immer unser Sommerquiz auf der Land-Seite, das wir deshalb auch in diesem Jahr fortgeführt haben. Dabei wird einmal in der Woche eine Detailaufnahme eines Gebäudes gezeigt. Die Leser dürfen rätseln, worum es sich handelt, und können etwas gewinnen.

Dass es im Sommer so wenige feste Termine gibt, über die die Zeitung berichten könnte, hat auch seine Vorteile. Für „freie“ Geschichten, zum Beispiel Porträts über spannende Menschen, ist dadurch mehr Platz. Und solche Geschichten – das hat auch die Untersuchung des Leseverhaltens unserer Abonnenten in den vergangenen Monaten gezeigt – lesen die Menschen besonders gerne. So manche Sommerloch-Ausgabe kann deshalb nicht nur locker mit einer Ausgabe während einer mit Ratssitzungen vollgepackten Woche mithalten, sondern ist unter Umständen sogar noch ein Stückchen lesenswerter.

Der Autor