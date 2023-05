Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es passiert immer nur so viel, wie in eine Zeitung passt. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Dieses Phänomen gehört zu den ersten Lektionen, die man in einer Redaktion lernt. Auch ich habe mir vor