Wie wird eigentlich die Zeitung gemacht? Einmal im Monat berichten Mitglieder der RHEINPFALZ-Lokalredaktion Speyer in dieser Rubrik über den Arbeitsalltag, neue Entwicklungen und andere Themen von „hinter den Kulissen“. Heute geht es um das Volontariat – die Ausbildung zum Redakteur.

Gut drei Monate ist es nun her, dass ich mit strahlendem Gesicht aus dem Ludwigshafener Pressehaus stürmte. Ich hatte es geschafft, ich hatte tatsächlich einen Platz als Redaktionsvolontärin bei der RHEINPFALZ bekommen!

Als ich vor rund dreieinhalb Jahren mein Praktikum in der Lokalredaktion in Kusel begann, hätte ich das wohl noch kaum für möglich gehalten. Ich erinnere mich noch gut an die Nervosität vor meinem allerersten „eigenen“ Termin – der Eröffnung von „Knickis Nostalgieladen“, einem kleinen Lädchen mit Dekoartikeln. Seitdem hat sich viel getan. Als freie Mitarbeiterin in Kusel durfte ich über viele spannende Themen berichten – von Konzerten und Polizeikontrolltagen bis hin zum Erfinder der Pommes. Auch beim „Mannheimer Morgen“ konnte ich während meines Germanistik-Studiums wertvolle Erfahrung als freie Mitarbeiterin sammeln, gefallen hat es mir bei der RHEINPFALZ aber schon immer besser. Als Pfälzerin weiß man eben, wo man hingehört.

Erste Station Speyer

Nun – dreieinhalb Jahre nach meinem Start bei der RHEINPFALZ, drei Monate nach besagtem Glücksmoment und bald drei Wochen nach Beginn meines Volontariats – sitze ich also hier, in der Lokalredaktion Speyer, meiner ersten „Volo“-Station. Während unserer zweijährigen Ausbildung werden wir Volontäre in möglichst vielen verschiedenen Redaktionen und Ressorts eingesetzt, um sowohl die Pfalz, als auch die unterschiedlichen Zeitungsstationen von allen Seiten kennenzulernen. Alle vier bis zwölf Wochen wechseln wir im ersten Jahr die Redaktion. Zwar erfordert das sehr viele „erste Tage“, jedoch bedeutet das gleichzeitig auch sehr viel Abwechslung: neue Gegend, neue Kollegen, neue Themen. Im zweiten Jahr arbeiten wir in den verschiedenen Ressorts im Pressehaus in Ludwigshafen. Dort schnuppern wir nicht nur in die Bereiche Politik, Wirtschaft und Sport, sondern auch in die Online-Redaktion sowie in das Büro Chef vom Dienst. Begleitet wird das Ganze von Seminaren, etwa zu Presserecht, Recherchetechniken oder Pressefotografie.

So langsam komme ich an in der Domstadt, finde mich auf der Maximilianstraße zurecht, weiß, was die Speyerer bewegt. Die machen es einem aber auch leicht. Einen solch warmen Empfang wünsche ich mir auch für alle künftigen Stationen.