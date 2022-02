Was läuft hinter den Kulissen der RHEINPFALZ? Darüber informieren Mitglieder der Lokalredaktion in dieser Kolumne. Heute: Der neue Kollege.

Seit Anfang Februar bin ich der Neue in der Speyerer Redaktion und einerseits noch dabei mich zu orientieren, andererseits bereits mitten im lokalen Nachrichtengeschehen. Die Kollegen haben mir die Eingewöhnung so leicht wie möglich gemacht, doch Zeit für einen Stadtbummel hatte ich noch nicht. Statt des Doms hat mir Redaktionsleiter Patrick Seiler erst einmal die wichtigsten Baustellen und Institutionen der Stadt gezeigt. Dazu gehört auch, die wichtigen Akteure in der Politik und der Wirtschaft zu kennen. Viel Lernstoff also. Das Touri-Programm muss also noch etwas warten.

Nach meinem Volontariat bei der RHEINPFALZ habe ich vor allem für den Online-Auftritt www.rheinpfalz.de gearbeitet. Ich war dafür zuständig, das tägliche, pfalzweit relevante Nachrichtengeschehen im Blick zu behalten und unsere Leser über unseren Facebook-Auftritt oder unsere anderen Newsletter-Kanäle auf dem Laufenden zu halten. Mit der Produktion der gedruckten Zeitung hatte ich wenig Berührungspunkte.

Der Vorteil in einer Lokalredaktion zu arbeiten liegt klar auf der Hand: Man ist den Menschen über die man schreibt näher, häufiger bei Terminen und nicht nur im Büro, und man bekommt einen besseren Sinn dafür, was die Menschen vor Ort beschäftigt. Das Digitale muss da nicht außen vor sein, im Gegenteil. Dazu gehört auch, öfter mal das Smartphone zu zücken und das ein oder andere Gespräch oder Ereignis auch im Bewegtbild festzuhalten.

In der gedruckten Ausgabe lassen sich Videos natürlich schwer festhalten. Dort wo es sich anbietet, werden wir mit QR-Codes auf Video-Material verweisen, das unsere Textberichterstattung ergänzt. Gut möglich, dass den Lesern solche Codes, die sich ganz einfach über die Kamerafunktion des Smartphones abrufen lassen, bei uns demnächst öfter über den Weg laufen. Mein Speyerer-Video-Debüt wird mich in die Stadtpolitik führen. Die Vorsitzenden der Stadtratsfraktionen werden für uns sowohl für die gedruckte Ausgabe als auch vor der Kamera eine Halbzeitbilanz ihrer bisherigen Arbeit ziehen und erzählen, was sie in den verbleibenden zwei Jahren noch vorhaben.

Beide Arbeitsweisen, das digitale und das klassische Geschäft, können voneinander profitieren und so die RHEINPFALZ noch besser machen. Es ist da nur hilfreich, wenn man beide Seiten der Arbeit kennt und versteht.

Zur Person

Stefan Heimerl (34, erreichbar unter stefan.heimerl@rheinpfalz.de) ist seit Februar 2022 Mitglied der Lokalredaktion Speyer. Bei der RHEINPFALZ ist er 2016 als Volontär eingestiegen und war bisher in der Online-Redaktion beziehungsweise im Pfalz-Ressort tätig.