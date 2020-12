Wie wird eigentlich die Zeitung gemacht? Einmal im Monat berichten Mitglieder der Lokalredaktion Speyer in dieser Rubrik über den Arbeitsalltag, neue Entwicklungen und andere Themen von „hinter den Kulissen“. Heute geht es um die Recherche zum Corona-Hotspot Speyer.

Warum immer genauso viel passiert, wie in die Zeitung passt? Ich verrate wohl kein allzu großes Geheimnis, wenn ich sage, dass das gar nicht so ist. Mal ist es zu viel, mal ist es zu wenig. Allgemein gilt in unserer Redaktion: Planung hilft. Die besten Beiträge sind die, die nicht allzu eilig ins Blatt gehievt werden, sondern für die Hintergründe recherchiert werden konnten. Wie in vielen Lebensbereichen gilt dabei: Das ist in „normalen“ Jahren so.

Natürlich verändert die Pandemie mit ihren Schicksalen und Lockdowns auch die Redaktionsarbeit. Davon war an dieser Stelle schon die Rede. Gerade die vergangenen Wochen, in denen Speyer zu einem Corona-Hotspot geworden ist, haben es nochmals besonders deutlich gemacht. Jetzt müssen Aktualität und Recherche unter erschwerten Bedingungen vereinbart werden.

Warten auf die Zahlen

14.10 Uhr ist die Abrufzeit für die täglichen Corona-Fallzahlen, auf die alle Welt blickt. Meist wird es kurz nach 15 Uhr, bis das Land diese veröffentlicht, und erst dann kann losgelegt werden. Wo kommen die neuen Fälle schon wieder her, welche Schicksale stecken dahinter, was wird dagegen getan? Das Problem: Oft sind keine Zusammenhänge bekannt. Das Gesundheitsamt kann sie nur vereinzelt identifizieren und mitteilen; bis sie dann bei der Stadt oder bei der RHEINPFALZ ankommen, vergeht weitere Zeit. Selten ist es so, dass Lisa Eschenbach, die rührige Pressesprecherin der Stadt, direkt eine Erklärung parat hat wie am Montag, als 60 der 88 Fälle auf das Awo-Seniorenheim entfielen.

Das Leserinteresse an den Zahlen ist groß, weil die Leute sehr besorgt sind angesichts der katastrophalen Inzidenzwerte rund um den Dom. Sie versuchen, das Risiko abzuschätzen, wenn sie rausgehen. Die Redaktion tut ihr Bestes, um möglichst viele Fakten zu ermitteln und einzuordnen. Sie weiß aber auch: Zahlen sind nicht alles. Manchen Lesern nennen wir zu viele davon, anderen zu wenige. Wie ist es bei Ihnen? Schreiben Sie uns Ihre Wünsche zur Corona-Berichterstattung gerne an E-Mail redspe@rheinpfalz.de.

Der Autor

Patrick Seiler ist stellvertretender Leiter der Lokalredaktion Speyer.