Was läuft hinter den Kulissen der RHEINPFALZ? Darüber informieren Mitglieder der Lokalredaktion in dieser Kolumne. Heute: neues Personal und neue Arbeitsweisen.

Es tut sich etwas in der RHEINPFALZ-Redaktion Speyer. Zum einen freuen wir uns auf Stefan Heimerl als neuen Kollegen, der ab Februar das Team komplettieren wird. Zum anderen wird in den nächsten Tagen die Organisationsreform vollendet, nach der die Speyerer Redaktion stärker als zuvor mit den Nachbarredaktionen zusammenarbeitet.

Passgenauen Lokaljournalismus für Speyer und Umgebung gibt’s in der „Speyerer Rundschau“ und auf rheinpfalz.de – das bleibt ebenso unverändert wie die Ansprechpartner und der Redaktionssitz in der Heydenreichstraße 8. Organisatorisch gibt es ab nächster Woche jedoch eine Aufteilung in „Blattmacher“ und „Reporter“: Jede Redakteurin und jeder Redakteur, unterstützt von freien Mitarbeitern, übernimmt wöchentlich eine bestimmte Rolle. Die Blattmacher sitzen dabei, soweit möglich, gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Lokalredaktionen Ludwigshafen und Frankenthal am „Kooperationsdesk“ in Ludwigshafen. Hier laufen die Fäden für die Produktion der drei Lokalredaktionen zusammen, hier werden die Seiten fertig layoutet und Inhalte online gestellt. Waren die Lokalredaktionen bisher als „Einzelkämpfer“ unterwegs, werden sie nun enger kooperieren.

Produziert werden die Inhalte von den Reportern, die in Speyer selbst und natürlich zwischen Schwegenheim und Waldsee unterwegs sind. Gerade die beiden Landkreise Germersheim und Rhein-Pfalz-Kreis, zu denen die Umlandgemeinden gehören, zeigen, dass die Lebens- und Arbeitswelten in der Vorderpfalz weit über das Verbreitungsgebiet einer einzelnen Lokalredaktion hinausreichen. Hier kann und soll verstärkt zusammengearbeitet werden.

Mehr Zeit für Recherche

Es ist noch eine weitere Hoffnung mit dem „Desk“ verbunden: dass Layout und Co. möglichst effizient entstehen und somit die Reporter mehr Zeit für Recherche, Ortstermine und das Schreiben zur Verfügung haben. Mit dem bisherigen Prinzip „Alle machen alles“ ist dem Nachrichtenstrom, der Flut an E-Mails und der Planung einer attraktiven Berichterstattung kaum beizukommen. Gemeinsam sind wir stärker – das ist der Grundgedanke der Speyerer Redaktionspartnerschaft mit Ludwigshafen und Frankenthal.

Die Teams der drei Stadt- und der drei Umland-Redaktionen werden jeweils zusammen an einem Desk sitzen. Auch die jeweils für die Kultur regional zuständigen Kolleginnen und Kollegen kooperieren noch stärker als bisher. Im Lokalsport unterstützen und vertreten sich die Kollegen in Speyer und Ludwigshafen. Aus all dem entstehen die „Speyerer Rundschau“ und ihre Inhalte in mehreren Kanälen. Die Vorteile der Zusammenarbeit sollen sich in den Themen zeigen: Natürlich interessiert nicht jeder Artikel jede Leserin und jeden Leser, aber es gibt gute Chancen, ein möglichst breites Publikum zu erreichen. Die sollen genutzt werden, und das ist letztlich der Maßstab für jede Redaktion und für jeden Desk. Ob es gelingt? Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen, liebe Leserinnen und Leser …

Zur Person

Patrick Seiler (44, erreichbar unter patrick.seiler@rheinpfalz.de) leitet seit 2021 die Lokalredaktion Speyer, der auch Nadine Klose, Anne Lenhardt, Timo Leszinski, Karl-Georg Berg und Martin Erbacher angehören.