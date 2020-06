Wie wird eigentlich die Zeitung gemacht? In dieser Rubrik berichten Mitglieder der Lokalredaktion jeden Monat über den Arbeitsalltag, Entwicklungen und andere Themen von „hinter den Kulissen“.

Unsere Leser sind sehr an Beiträgen über historische Themen interessiert. Das ist eine Einsicht aus „Lesewert“, unserer Untersuchung des Leseverhaltens von März bis Mai. Und diese gilt auch für die Speyerer Ausgabe. Auch die Macher von Lesewert von der „Sächsischen Zeitung“ aus Dresden sind bei ihrem eigenen Blatt schon zu diesem Ergebnis gekommen. Und in den vergangenen drei Monaten war bei uns zu erkennen, dass auf der Seite „Kultur regional“ zum Beispiel die Beiträge zu einem Speyerer Fürstbischof des 18. Jahrhunderts, dem Rheinbegradiger Johann Gottfried Tulla oder einer an Speyer vorbei führenden Rheinfahrt des Künstlers William Turner sehr viel Resonanz fanden.

Nun ist das vorrangige Geschäft einer Tageszeitung ja die Tagesaktualität, die journalistische Beschäftigung mit dem, was gerade passiert. Aber zum Verständnis der Gegenwart und der Einordnung des aktuellen Geschehens in übergreifende Zusammenhänge gehört das historische Wissen und Bewusstsein dazu. Erst recht in der Kultur. Schließlich werden in klassischen Konzerten vorwiegend Werke vergangener Tage musiziert und begegnen uns in Museen oder – wo zeigt sich das besser als in Speyer? – direkt vor Ort Zeugnisse vergangener Zeiten.

Geschichtsträchtiges Speyer

Ganz abgesehen vom Lesevergnügen, das verständlich verfasste Beiträge zu historischen Themen bieten können; es hilft, von frühen oder nicht ganz so frühen Tagen zu wissen. Wir werden deshalb in diesem Bereich gerne weiter Akzente setzen. Wir bewegen uns, wie gesagt, in einer so geschichtsträchtigen Stadt wie Speyer dafür auf besonders ertragreichem Boden. Aber auch die kurfürstliche Sommerresidenz auf der anderen Rheinseite in Schwetzingen liefert immer wieder dankbare Themen.

Wussten Sie, dass gestern vor 267 Jahren das Schlosstheater dort eingeweiht wurde? Es ist heute das älteste erhaltene Rangtheater in Europa und ein wahres Schmuckstück. Er wurde seinerzeit mit Ignaz Holzbauers Oper „Il figlio delle Selve“ (Der Sohn des Waldes) eröffnet. Genau diese Oper wurde 2003 zum 250. Jahrestag der Theatereröffnung bei den Festspielen dort wieder gespielt. Und auch für viele andere Opern der Zeit ist es ein herrlicher Aufführungsort. Übrigens: Heute von 266 Jahren war schon Premiere der nächsten Holzbauer-Oper in Schwetzingen: „L’isola disabitata“ (Die wüste Insel).

